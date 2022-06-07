Москва, , 14:04 — REGNUM Совещание по экономическим вопросам проведёт 7 июня президент России Владимир Путин. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Владимир Путин на совещании по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения Kremlin.ru

По его словам, в графике президента — череда рабочих встреч. На середину дня запланировано совещание по экономическим вопросам. По крайней мере, вступительное слово Путина будет открытым.

Песков добавил, что сохраняется практика еженедельных совещаний. Сегодняшнее будет посвящено обсуждению вопросов макроэкономики и различных отраслей.

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