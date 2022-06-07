Москва, 7 июня, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Ряд отраслей могут заметно снизить объёмы производства в среднесрочной перспективе. Об этом 7 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Прежде всего хочу сказать о динамике промышленности. Если в целом за первые четыре месяца текущего года промышленное производство в России прибавило 3,9%, то в апреле оно немного сократилось, и заметный спад уже начинается в автомобильной промышленности и нефтепереработке», — заявил Путин.

«Ряд отраслей, — например, чёрная металлургия, — сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе», — указал он.