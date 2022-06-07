Париж, 7 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Девять профсоюзов и других профессиональных организаций объединяют свои усилия для проведения общенациональных акций протеста и забастовок в государственных больницах и медицинских центрах Франции, передает 7 июня французская радиовещательная компания RFI. Они предупреждают, что ситуация дошла до критической черты из-за нехватки персонала и ресурсов и, скорее всего, ухудшится в летний период.

Французская полиция перед протестующими

Как следует из пресс-релиза, профсоюзы намерены таким образом привлечь внимание к «ситуации в государственных больницах, а также в медико-социальном и социальном секторах».

В то время, когда государственные больницы страдают от серьезной нехватки персонала, «доступ к первичной медицинской помощи становится все более затруднительным», и больницы уже не в состоянии исполнять свой гражданский долг помощи пациентам, заявили организации.

Из-за нехватки медицинского персонала более ста организаций были вынуждены ограничить свою работу или собираются сделать это, согласно данным, опубликованным в конце мая организацией Samu — Urgences de France.

Согласно намеченному списку, митинги и другие акции запланированы по меньшей мере в 50 городах: в Париже перед зданием министерства здравоохранения, а также в Гренобле, Марселе, Нанте и Тулузе и в более мелких городах.