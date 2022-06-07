Красноярск, 7 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Берёзовском районе Красноярского края нашли маралёнка, сообщили ИА REGNUM 7 июня в региональном министерстве экологии и рационального природопользования.

Mehmet Karatay Марал

Маралёнка обнаружили во время сплава по реке Мане у границ заказника «Красноярский». Специалисты считают, что он мог отбиться от своей матери.

О найденном животном жители сообщили участковому госинспектору. Сейчас маралёнок находится под наблюдением ветврачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Турочакском районе Республики Алтай спасатели помогли попавшему в беду благородному оленю.

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