Бухарест, , 13:57 — REGNUM В столице Румынии Бухаресте пройдет внеочередной саммит НАТО, в котором примут участие представители 9 государств, расположенных на восточном фланге Североатлантического альянса. Об этом 7 июня сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, мероприятие, получившее название «B-9» («Бухарестская девятка»), запланировано на 10 июня текущего года. Для участия во встрече на высшем уровне прибудут делегаты из Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Чехии и Эстонии. Саммит созван по инициативе румынского президента Клауса Йоханниса.

Как ожидается, главной темой встречи станет обсуждение возможности укрепления границ альянса на фоне спецоперации РФ на Украине.