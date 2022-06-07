Донецк, 7 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины совершили обстрел Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 12:40 зафиксирована атака с позиций в населённом пункте Новолуганское. По городу Горловка выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска из Авдеевки обстреляли населённый пункт Весёлое.