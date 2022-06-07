7 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 16:59 — REGNUM Решение президента Украины Владимира Зеленского отказать экспортировать зерно через Белоруссию, предложившей свои услуги, а также вовсе помогать «дружественным» соседям, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 7 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Из жизни крыс Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Лучше бы Зеленский о народе своём подумал, чем он его кормить зимой будет. Нормальный президент не будет разворовывать страну», — считает Варлам М.

Многие пользователи были крайне удивлены уровню привередливости украинского президента, который очень-очень хочет экспортировать своё зерно на Запад, но из-за обиды не может это сделать через территорию Белоруссии.

«Зеленский очень хочет сплавить украинское зерно своим западным хозяевам, но через Белоруссию это сделать ему, видимо, гордость не позволяет. Вот ведь противоречивый наркоман!» — удивляется Марк Ф.

Некоторые комментаторы уверены, что, будь у Зеленского желание, он вывез бы зерно ещё вчера, но он пытается делать вид, что перед ним стоят непроходимые препятствия.

«Проблем с вывозом зерна нет, и не было. Их иллюзорно создаёт Зеленский, чтобы мир обвинял Путина в якобы созданном Россией продовольственном кризисе», — поделился своим мнением Демьян Н.

«Это очередное доказательство того, что Зеленский сам блокирует вывоз зерна, чтобы потом обвинить в этом Россию. Он правда думает, что ничего не всплывёт и никто этого не заметит?» — задаётся вопросом Ольга А.

Часть людей и вовсе начала подозревать, что все запасы украинского зерна давно уже были проданы «мимо кассы». Зеленскому теперь не остаётся ничего иного, кроме как делать вид, что всё на Украине хорошо, просто русские мешают.

«Да у него уже и нет никакого зерна. Всё уже давно продано по серым схемам, а то, что в закромах осталось, — отравлено либо сгорело в порту Мариуполя. Всё согласно примитивному сценарию — плохие русские ведут мир к продовольственному кризису, а Украину — к голоду», — пишет Валера Ш.

Николай Богданов-Бельский. Горе. 1909

Ряд пользователей указывает на то, что свою руку к удержанию зерна на Украине могли приложить и Соединённые Штаты, которым выгодно заморить Европу — своего конкурента — голодом.

«Думаю, что это решение принималось не на Украине, а в США. Это же они создают экономическую и продовольственную катастрофу в мире», — предполагает Дмитрий К.

«Ну, то есть Америка захотела через свою украинскую пешку окончательно привести мир к продовольственному кризису, и это несмотря на то, что есть кризис ещё и энергетический. Как выяснилось, маленькая российская экономика смогла нагнуть весь «цивилизованный западный мир», — отметил Артём С.

Нашлись и те, кто заметил, что во всей этой истории больше всех мировой голод заботит Россию и Белоруссию.

«Я уже вхожу в ступор. Мы ведём войну с укронацистами и меж тем помогаем с помощью Белоруссии продать украинское зерно. Чтобы что? Чтобы они лучше воевали с нами за счёт вырученных средств? Или же это игра вдолгую — помочь бандеровцам остаться без зерна и взять их измором?» — задаётся вопросом Игорь К.

Напомним, 6 июня агентство «РБК-Украина» опубликовало материал, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию, предложившей свои услуги, а также вовсе помогать «дружественным» соседям.