Минск, , 13:54 — REGNUM Гражданка России Софья Сапега, которая ранее была осуждена судом в Гродно по семи статьям УК Белоруссии на шесть лет тюрьмы, начала срок в Гомельской женской колонии. Об этом 7 июня сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна» в своем телеграм-канале (материалы телеграм-канала центра признаны в стране экстремистскими).

Софья Сапега Цитаата из видео на YouTube

«Софья Сапега начала отбывать срок в Гомельской женской колонии… Стало известно, что Софью направили в гомельскую колонию №4», — говорится в сообщении.

При этом Сапега был признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды, розни по признаку иной социальной принадлежности, в незаконных сборе и распространении сведений о частной жизни человека без его согласия.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут обсудить вопрос о передаче РФ осужденной судом в Гродно Софье Сапеге.