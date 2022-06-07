Кемерово, 7 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Специалисты Кемеровской области готовят предложения по восстановлению промышленности и нормального рабочего ритма жизни Горловки. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв предложил создать в Горловке выставку, посвящённую шахтёрскому братству, сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ

«Кузбасс и Донбасс связывает богатая история, — говорится в сообщении. — В годы Великой Отечественной войны около 31 тысячи жителей Донбасса получили постоянную прописку на кузнецкой земле».

Отмечается, что с начала спецоперации Кузбасс направил в Луганскую и Донецкую Народные Республики 260 тонн различной гуманитарной помощи.