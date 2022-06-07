Бухарест, , 13:53 — REGNUM Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый прибыл в Румынию с двухдневным официальным визитом. Об этом 7 июня сообщает бухарестская газета Romania Libera.

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Согласно официальной информации, в ходе своего пребывания в Бухаресте Носатый встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, премьер-министром страны Николае Чукэ и своим румынским коллегой Василе Дынку.

Основной темой соответствующих переговоров станут вопросы выделения Бухарестом Кишиневу дополнительных средств на содержание молдавской армии. Предполагается также, что глава оборонного ведомства Молдавии посетит несколько крупных полигонов НАТО на северо-западе Румынии.

Напомним, 6 июня президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о намерении Бухареста «выделить дополнительные средства на обеспечение территориальной целостности и государственной безопасности Молдавии».