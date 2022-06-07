Ульяновск, , 13:52 — REGNUM В Ульяновской области подвели итоги голосования за объекты благоустройства, которое завершилось в мае. В нём приняли участие свыше 52 тыс. жителей, из них большинство — жителя регионального центра, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По данным властей, участниками голосования за проекты благоустройства проголосовали 52 397 человек, в том числе в Ульяновске — 40 711 человек, Димитровграде — 6713 человек, Новоульяновске – 1876 человек

Отмечается, что будут благоустроены 16 территорий в семи муниципалитетах. По словам министра ЖКХ и строительства Ульяновской области Александра Черепана, наибольшую поддержку жителей получили проекты благоустройства сквера Пушкина в Барыше, парка имени П. Т. Морозова в Инзе, парка Молодёжный в Сенгилее, центральной площади в Силикатном, парков Прибрежный в Новоульяновске и Димитровграде, сквера Антонова в Ульяновске.

Проекты благоустройства, которые набрали наибольшую поддержку, будут реализованы в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, на федеральное финансирование будут претендовать проекты трёх городов Ульяновской области (Барыша, Карсуна и Сурского), которые примут участие во всероссийском конкурсе создания комфортной среды.

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