Вступительное слово президента на совещании по экономическим вопросам.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день.

Мы с вами продолжаем обмен информацией, мнениями о ситуации в экономике страны, продолжаем подготовку решений в этой сфере.

И сегодня я предлагаю проанализировать тенденции в ключевых отраслях и в целом текущие макроэкономические показатели. Конечно, обсудим результаты принятых уже мер, а также возможные дополнительные решения для поддержки доходов граждан и для стимулирования деловой активности.

Прежде всего хочу сказать о динамике в промышленности. Если в целом за первые четыре месяца текущего года промышленное производство в России прибавило 3,9 процента, то в апреле оно немного сократилось. Заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке. Ряд отраслей, например чёрная металлургия, сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе.

Мы уже провели ряд отраслевых совещаний, как вы знаете, где вместе с представителями бизнеса и профильных ведомств обозначили приоритетные задачи и наши дальнейшие действия, договорились о конкретных мерах поддержки предприятий, компаний, трудовых коллективов в нынешних условиях.

Я обращаю внимание коллег из Правительства: важно доводить эти решения до практической реализации, помогать отраслям преодолеть сегодняшние трудности, которые возникают по целому ряду обстоятельств, — не будем сейчас вдаваться в детали.

Добавлю, необходимо усилить работу по этим и некоторым другим направлениям, максимально подробно вникать в детали и принимать выверенные решения. И в этой связи обязательно продолжим проводить отраслевые совещания, чтобы держать в фокусе нашего внимания проблемы, с которыми сталкиваются отечественные производители, поставщики и подрядчики. И конечно, чтобы своевременно, адресно и эффективно отвечать на те вызовы, которые возникают.

Что касается позитивных результатов, то — мы с вами хорошо это знаем — динамика позитивная отмечается в сельском хозяйстве и сфере строительства. Это важнейшие, опорные отрасли нашей экономики, где заняты миллионы людей, миллионы специалистов. Рост и укрепление этих отраслей играют определяющую роль для развития целых регионов и территорий страны, для повышения качества жизни наших граждан.

Также отмечу низкую безработицу. В апреле её уровень в России находился на исторически минимальных значениях, а в мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось: уровень безработицы в апреле составил четыре процента, что стало минимальным значением за всё время наблюдений. В сегодняшних условиях это очень серьёзное достижение, однако прошу и дальше держать ситуацию под контролем, учитывая, что риски на рынке труда всё ещё, конечно, сохраняются.

Дальше. Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4 процента. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился, сейчас инфляция находится на нулевой отметке. Но мы-то с вами должны это иметь в виду: здесь есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада, поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения. Собственно говоря, мы с вами так и делаем.

На валютном рынке ситуация также стабильная. Укрепление рубля позволило ослабить требования для экспортёров. Прежде всего речь идёт о снижении объёма обязательной продажи валютной выручки с 80 до 50 процентов, а сроки такой продажи увеличены. По оценкам экспертов, по вашим оценкам, это решение должно упростить ведение внешней торговли. Однако хотел бы обратить внимание: здесь также есть определённые риски.

И ещё. На предыдущих встречах уже говорил о том, насколько важно поддержать потребительский спрос, нарастить его динамику. В мае объём розничной торговли в номинальном выражении вырос на 5,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако реально — с учётом инфляции — он всё-таки реально сократился. И вновь хотел бы подчеркнуть: нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы.

Ряд решений на этот счёт уже приняты, в том числе с 1 июня на 10 процентов повышены пенсии и минимальный размер оплаты труда, а также прожиточный минимум, и, следовательно, многие социальные пособия и выплаты тоже повысились.

Для компаний ряда отраслей экономики предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов за второй квартал текущего года. Однако, судя по бюджетной статистике, — мы совсем недавно говорили об этом с Председателем Правительства, — далеко не все предприятия в мае воспользовались такой возможностью: меньше половины выбрали на самом деле — было 350 миллиардов у нас предусмотрено, а 137 взяли только.

Давайте сегодня тоже разберёмся, в чём здесь причина. Но в любом случае прошу Правительство, регионы, наши ведущие деловые объединения плотнее работать с бизнесом и детально доносить информацию до компаний на местах о том, кто имеет право на отсрочку по страховым взносам, как реализовать это право и так далее.

Также хотел бы обратить внимание коллег из Правительства и Центрального банка на динамику кредитования бизнеса и выдачу ипотеки. Темпы здесь на текущий момент тоже сократились, и это несмотря на снижение ключевой ставки и запущенные программы государственной поддержки кредитования. Давайте сегодня тоже отдельно остановимся на том, как повысить эффективность этих мер.

И в заключение хотел бы добавить, что уже началась работа над федеральным бюджетом на ближайшую трёхлетку. Здесь важным, принципиальным вопросом является конструкция бюджетных правил, которые должны не только обеспечить стабильность государственных финансов, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики. Очевидно, что здесь нужны гибкие подходы и корректировки. Прошу Правительство представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля.

Давайте перейдём к рассмотрению предложенных вопросов. Есть о чём поговорить, мы уже давно собирались это сделать.

Пожалуйста, слово Максиму Геннадьевичу Решетникову.

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