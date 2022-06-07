Москва, 7 июня, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Более 50 единиц боевой техники, поставленной Украине другими странами, уничтожили российские военные за последние десять дней спецоперации. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил 7 июня на селекторном совещании.

Mil.ru Сергей Шойгу

«За последние десять дней специальной военной операции уничтожена 51 единица зарубежной военной техники», — сказал глава Минобороны.

Он уточнил, что в числе уничтоженной техники — 12 бронемашин, 21 гаубица калибра 155 мм, две реактивных системы залпового огня и 16 беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе спецоперации почти 6,5 тыс. украинских военнослужащих сдались в плен.

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