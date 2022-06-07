Ростов-на-Дону, 7 июня, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вынес приговор по делу о финансировании терроризма. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 7 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2018 года житель Хасавюрта (Дагестан) передал знакомому 8 тыс. рублей, предназначенные для передачи участнику международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для продолжения участия в деятельности ячейки.

Суд приговорил мужчину к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.