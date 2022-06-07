Москва, 7 июня, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота РФ, который состоится 31 июля 2022 года, примут участие 47 боевых кораблей. Об этом сообщил 7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный Военно-морской парад в Петербурге (архивное фото)

В параде примут участие 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. «И также — первый женский экипаж патрульного катера «Раптор», — добавил министр.

«Военно-морские парады пройдут в пунктах базирования всех флотов и флотилий, а также в порту Тартус, в Средиземном море», — уточнил Сергей Шойгу.

По его словам, всего в военно-морских парадах на территории России и в сирийском Тартусе будут участвовать 15 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов, 200 боевых кораблей, более ста единиц боевой техники и 80 самолетов и вертолетов.

«Прямая видеотрансляция позволит наблюдать за мероприятиями миллионам зрителей как в России, так и за её пределами», — добавил Сергей Шойгу.