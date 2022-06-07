Сеул, , 13:51 — REGNUM Южной Корее зафиксировали увеличение объёма средств, потраченных с помощью банковских карт. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ассоциации Credit Finance Association.

Кредитные карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в апреле 2022 года жители Южной Кореи потратили с помощью кредитных и дебетовых карт 90,3 трлн вон (~$71,9 млрд), что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Расходы в транспортном секторе выросли на 70%, до 1,8 трлн вон (~$1,4 млрд), в сфере туризма — на 40,4%, до 320 млрд вон (~$255 млн).

Эксперты отмечают, что потребительская активность выросла на фоне смягчения антиковидных мер и ожиданий населения относительно возращения к обычной повседневной жизни.