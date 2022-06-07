Омск, 7 июня, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Жителей Омской области предупредили о заморозках и сильном ветре.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

Как сообщили ИА REGNUM в региональном главке МЧС, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского УГМС, в период с 21:00 (местное время) 7 июня до 21:00 8 июня в Омской области местами ожидаются заморозки до — 2 градусов. В отдельных районах прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральных и южных районах Красноярского края также ожидаются заморозки.

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