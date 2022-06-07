Москва, 7 июня, 2022, 13:49 — ИА Регнум. «Единый заказчик» помог ускорить строительные работы. Об этом 7 июня заявил заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин журналистам на брифинге, сообщили в пресс-службе правительства.

Government.ru Марат Хуснуллин

«Благодаря работе «Единого заказчика» у нас значительным образом ускорилось строительство. В частности, к 2024 году планируем завершить 10 крупных медицинских объектов, в том числе детских», — заявил Хуснуллин.

Среди них — возведение двух федеральных детских реабилитационных центров мирового уровня в Новосибирской области и Евпатории, уточнил он.

Строительство этих объектов стартовало по поручению президента России Владимира Путина в 2022 году.

«Важно, что среди них есть и мощнейшие реабилитационные центры, которые будут способствовать развитию в стране системы восстановительной медицины и благодаря которым профессиональную помощь смогут получать ещё большее количество людей», — добавил Хуснуллин.

В реабилитационном центре в Новосибирской области будет осуществляться лечение и восстановление детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и органов чувств. В евпаторийском центре при реабилитации будут использоваться инновационные методы: технологии виртуальной и дополненной реальности, роботизированная механотерапия, включая применение экзоскелетов.

В 2023 году планируется построить восемь объектов здравоохранения, среди которых Федеральный детский реабилитационный центр на 200 мест в Подольске и лечебно-диагностический корпус с отделением лучевой диагностики для Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии в Москве.

Как отметили в пресс-службе, «Единый заказчик» также к 2023 году завершит реконструкцию клинического корпуса с отделением амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз для НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского в Москве и строительство других объектов.

В настоящее время «Единый заказчик» контролирует реализацию 157 социально значимых объектов на территории России.