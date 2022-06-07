Москва, 7 июня, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Россия не отказывается обсуждать на переговорах с Украиной статус Запорожья и Херсона. Об этом сегодня, 7 июня, заявил Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Борис Мавлютов Покровский собор. Запорожье

По его словам, слухи про отказ РФ обсуждать на переговорах с Украиной статус Запорожья и Херсона — это «неправильная информация».

Ранее СМИ писали, что, если Киев все-таки пойдет на контакт с Москвой, то не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, так же как для Москвы закрыт вопрос с Крымом и Донбассом. «Нет, это всё не так», — ответил Песков на просьбу прокомментировать данную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление Борреля о непризнании выдачи российских паспортов на освобождённых территориях Запорожья не имеют никакого значения для жителей этой области Украины, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

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