Оренбург, 7 июня, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершилось расследование дела бывшего доцента вуза. Его обвиняют во взяточничестве, сообщили в СУ СКР по региону.

Ksonline.ru Взятка

По данным следствия, в 2019–2020 годы доцент получал от студентов взятки за выполнение выпускных квалификационных работ, обеспечение их успешной защиты, а также сдачу форм промежуточной аттестации по различным предметам без фактической проверки знаний учебных дисциплин. Доказаны факты по получению свыше 580 тыс. рублей.

На имущество фигуранта на сумму свыше 4,3 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.