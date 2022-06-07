* талибов — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 7 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В афганской провинции Бадахшан в ходе столкновения между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Дарайм был убит девятилетний ребёнок и ранены восемь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

mosaic36 Убийство

Источники газеты «8 Собх» сообщили, что стычка произошла из-за задержания жителя уезда Дарайм.

Согласно источникам, пострадавшие были доставлены в городскую больницу Файзабада, административного центра Бадахшана. Состояние четверых пострадавших оценивается как тяжёлое.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не прокомментировали инцидент.

Междоусобные столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) время от времени происходят в разных частях Афганистана.