Москва, 7 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о возможном участии в спецоперации на Украине сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

В ходе общения с журналистами 7 июня Песков ответил на вопрос о возможном участии в специальной военной операции России на Украине миротворцев из ОДКБ.

«Ничего не могу сказать, не располагаю такими данными», — сказал пресс-секретарь.