Вологда, 7 июня, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Вологодский суд признал виновной бывшую заведующую детским садом в служебном подлоге и присвоении более двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Детский сад

По данным ведомства, женщина оформляла в качестве сотрудников учреждения своих знакомых. При этом она знала, что те не будут выполнять должностные обязанности, и вносила в документы ложные сведения об отработанных ими часах.

«На протяжении свыше 5 лет получала начисляемые им денежные средства в виде заработной платы, которые использовала по своему усмотрению», — сообщили в пресс-службе.

Осуждённой назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, а также лишения права занимать определённые должности сроком на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске сотрудники почты два года присваивали деньги льготников.