Махачкала, , 13:41 — REGNUM Самой загрязненной морской водой в Дагестане признали воду в зоне пляжей в городе Махачкале. Она не соответствует нормам по микробным и органолептическому показателям, сообщили 7 июня в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Пляж MIKHEIL

Согласно анализам воды, проведенным в мае 2022 года в зонах рекреации на побережье Каспийского моря в столице Дагестана, установлено, что из 12 исследованных проб — 67% не отвечают гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, 100% проб — не соотвествуют органолептическому показателю (прозрачность).

Была проверена вода на городском пляже, а также на пляжах «Березка», «Прибой», «Джами», «Загородный» и «Черные камни» в Махачкале. При этом в Роспотребнадзоре отметили, что на пляжах в городах Каспийск, Избербаш и Дербент качество морской воды соответствует нормативным требованиям.