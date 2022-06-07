Кемерово, , 13:43 — REGNUM В Кемеровской области устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором погибли люди. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона.

Знак Kavtoday.ru

«Сегодня около 12:00 (время местное) в дежурную часть отделения МВД России по Гурьевскому муниципальному округу поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии на 44 км автодороги Белово — Гурьевск — Салаир, — уточнили в ГИБДД. — Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением, съехал с дороги и совершил наезд сначала на опору уличного освещения, а затем на дерево».

Отмечается, что две пассажирки от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи, ещё одна пассажирка и водитель доставлены в больницу.

Установлено, что водитель находился в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.