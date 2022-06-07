Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Решение президента США Джо Байдена задействовать Закон об оборонном производстве с целью наращивания производства солнечных батарей вызвал критику со стороны журналистов и законодателей-республиканцев, сообщает 6 июня New York Post.

Солнечные батареи (сс) Andreas-Troll

Накануне Байден задействовал свои полномочия как главы Белого дома в рамках военного времени для наращивания производства солнечных батарей и иного оборудования для выработки экологической чистой энергии. Как отметили в администрации, этот указ призван способствовать замещению нефти и газа, снижению зависимости от «иностранных поставщиков и враждебных наций».

«Безответственное и, возможно, конституционно коррумпированное неправильное использование Байденом Закона об оборонном производстве должно беспокоить каждого американца. Этот закон — это не панацея для решения проблемы ленивого и неумелого управления, и именно так ее использует эта администрация», — написал в Twitter член палаты представителей, республиканец от штата Флорида Байрон Дональдс.

С ним согласился коллега по партии Крис Стюарт, который поставил под сомнение приоритеты Байден.

«Не можете найти детскую смесь для своего новорожденного? Не можете позволить себе заправить бензобак? Не волнуйтесь, у президента будут готовы новые солнечные панели в кратчайшие сроки…», — подчеркнул он.

Неясно, будет ли декларация иметь какой-либо эффект в ближайшем будущем, а также неясно, связано ли это время с рекордно высокими ценами на бензин и дизельное топливо. В сообщении Белого дома не упоминается о росте цен на заправках.

Министерство энергетики и Белый дом соберут «ключевых заинтересованных сторон», чтобы обсудить будущие шаги по «максимизации воздействия инструментов закона». О причинах задействования закона пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер спросил и репортер Fox Business Эдвард Лоуренс.

Тем временем сторонники возобновляемых источников энергии приветствовали заявление Белого дома о том, что Байден применит закон «для ускорения внутреннего производства технологий экологически чистой энергии, включая детали для солнечных батарей».