Вашингтон, 7 июня 2022, 13:41 — REGNUM Решение президента США Джо Байдена задействовать Закон об оборонном производстве с целью наращивания производства солнечных батарей вызвал критику со стороны журналистов и законодателей-республиканцев, сообщает 6 июня New York Post.
Накануне Байден задействовал свои полномочия как главы Белого дома в рамках военного времени для наращивания производства солнечных батарей и иного оборудования для выработки экологической чистой энергии. Как отметили в администрации, этот указ призван способствовать замещению нефти и газа, снижению зависимости от «иностранных поставщиков и враждебных наций».
С ним согласился коллега по партии Крис Стюарт, который поставил под сомнение приоритеты Байден.
Неясно, будет ли декларация иметь какой-либо эффект в ближайшем будущем, а также неясно, связано ли это время с рекордно высокими ценами на бензин и дизельное топливо. В сообщении Белого дома не упоминается о росте цен на заправках.
Министерство энергетики и Белый дом соберут «ключевых заинтересованных сторон», чтобы обсудить будущие шаги по «максимизации воздействия инструментов закона». О причинах задействования закона пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер спросил и репортер Fox Business Эдвард Лоуренс.
Тем временем сторонники возобновляемых источников энергии приветствовали заявление Белого дома о том, что Байден применит закон «для ускорения внутреннего производства технологий экологически чистой энергии, включая детали для солнечных батарей».