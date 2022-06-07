Триполи, 7 июня, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Добыча нефти на крупнейшем ливийском месторождении «Аш-Шарара» возобновилась после суточной паузы. Об этом сообщает Fawasel со ссылкой на заявление ливийской Национальной нефтедобывающей компании.

Richard Masoner / Cyclelicious Добыча нефти

Напомним, 5 июня работы по добыче нефти были временно прекращены из-за неисправности оборудования. Утром во вторник, 7 июня, добыча нефти вновь возобновилась.

По информации журналистов, в ближайшее время объёмы добычи постепенно достигнут 70 000 баррелей нефти в сутки.

Отметим, что месторождение имеет ключевое значение для ливийской экономики, а также обеспечивает поставки топлива на внутренний рынок.