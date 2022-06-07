Москва, , 13:40 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтении приняла пакет законов о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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Инициатива была существенно доработана ко второму чтению. Прежде всего устанавливается, что не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года, то есть с даты подачи заявления России Федерации о выходе из Совета Европы.

Кроме того, определяется, что выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

Ранее Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, согласно которым постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 г., не подлежат исполнению в России. При этом предусматривалось, что до 1 января 2023 г. Генеральная прокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 г.

Принятие законопроекта об ограничении исполнения в Российской Федерации решений ЕСПЧ становится логическим завершением выхода страны из Совета Европы, отметила депутат Госдумы Тамара Фролова («Единая Россия»).

«Совет Европы уже давно использовал ЕСПЧ как политический механизм давления на Россию с целью реализации собственных геополитических интересов, которые шли вразрез с нашими принципами и ценностями», — сказала парламентарий.

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