* талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 13:38 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Баглан сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли брата и сестру. Об этом пишет газета «8 Собх».

Убийство

По словам собеседников издания, ночью 7 июня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в дом некоего Мехрабуддина в уезде Хост-ва-Ференг, арестовали и пытали его сына Сохраба по обвинению в членстве во Фронте сопротивления.

Согласно источникам, во время пыток Сохраба его 17-летняя сестра пыталась спасти его, в результате чего талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли их обоих.