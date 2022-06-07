Ижевск, , 13:38 — REGNUM Депутаты Госсовета Удмуртии на заключительном заседании шестого созыва назначили дату выборов главы республики и нового седьмого созыва регионального парламента. Соответствующее постановление депутаты приняли 7 июня.

На выборы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Так, выборы главы республики и депутатов седьмого созыва Госсовета назначены на 11 сентября 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, на заседании в декабре 2021 года Госсовет республики внес изменения в республиканский закон «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики». Согласно изменениям, по партийным спискам в республиканском избирательном округе теперь будут избираться 20 депутатов, еще 40 парламентариев будут избраны по одномандатным округам. Ранее соотношение составляло 30 на 30.

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В конце мая президент России Владимир Путин пожелал успехов главе Удмуртии Александру Бречалову, который планирует выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах главы республики.

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