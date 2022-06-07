Оренбург, , 13:38 — REGNUM В Оренбурге вынесен приговор по делу ревнивца, который покалечил бывшую супругу. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор Argumenti.ru

Суд признал 43-летнего оренбуржца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Установлено, что в ночь на 22 ноября 2021 года мужчина, находясь в квартире бывшей супруги, поссорился с женщиной на почве ревности и нанёс ей множественные телесные повреждения. Известно, что мужчина бил экс-жену табуреткой и срезал ножом волосы на голове.

Судья назначил злоумышленнику четыре года лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.