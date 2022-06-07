Курск, 7 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Автомобильный мост в посёлке Тёткино Курской области, который накануне получил повреждения в результате обстрела со стороны киевских боевиков, восстановлен. Об этом 7 июня сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

«В поселке Тёткино восстановлен автомобильный мост через реку Сейм, поврежденный вчера во время минометного обстрела со стороны Украины», — написал он в своем сообщении.

Также Старовойт указал, что ведутся другие ремонтные работы по восстановлению нескольких жилых домов, поврежденных при обстреле украинских нацистов, и добавил, что они будут закончены в течение трёх недель.

«Держу на личном контроле», — подчеркнул губернатор Курской области.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне находящийся на границе с Украиной посёлок Тёткино в Курской области снова был обстрелян с украинской стороны.