Красноярск, , 13:37 — REGNUM Аграрии Красноярского края выполнили более 90% плана посевной, сообщили ИА REGNUM 7 июня в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли.

Посевная Александр Погожев © ИА REGNUM

Яровыми засеяно 1 млн 255 тыс. га (более 93% от плана). Зерновыми и зернобобовыми занято около 881 тыс. га (94,6%).

Как подчеркнул министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов, земледельцы используют каждое «погодное окно», чтобы завершить посевную в оптимальные агротехнические сроки. В мае в регионе был набран высокий темп посевной, однако в июне его немного замедлили дожди, сохраняющиеся в большинстве зернопроизводящих территорий края.

Шорохов добавил, что основной сев аграрии провели весной, до установившейся прохладной и дождливой погоды.

«Рассчитываем на достойный урожай, который позволит закрыть потребности внутреннего рынка и реализовать излишки за пределы края и на экспорт», — подытожил министр.

Добавим, яровой сев завершён в 15 из 37 растениеводческих районов края.

Картофель посажен на 4,9 тыс. га (85,4% от плана), овощи — на 783 га (около 67%).

Как сообщало ИА REGNUM, сельхозпроизводители Томской области перевыполнили план по севу пшеницы, овса, ячменя, а также гороха.

Читайте также: В Томской области перевыполнили план по севу зерновых