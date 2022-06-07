Париж, , 13:35 — REGNUM Лидер левой партии «Неподчинившая Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что Украина «не должна так с нами разговаривать», передает BFM TV.

Жан-Люк Меланшон Sudouest.fr

Лидера французской партии спросили о язвенной реакции, которую вызвали на Украине высказывания президента Эммануэля Макрона, призывающего «не унижать Россию». Глава МИД Украины при этом отметил, что такая позиция «унижает» Париж.

«Я думаю, что Украина не должна так с нами разговаривать. Потому что Франция вооружает, Франция присутствует, Франция поддерживает украинский народ», — заявил Жан-Люк Меланшон.

Как сообщало ИА REGNUM, после нового призыва президента Франции Эммануэля Макрона «не унижать Россию», вызвавшего волну критики, в частности, на Украине и в Восточной Европе, баллотировавшаяся на пост президента Франции Марин Ле Пен оценила слова Макрона.

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