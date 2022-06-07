* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 13:35 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Панджшер сообщают, что более 20 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в трёх засадах, устроенных коммандос Фронта сопротивления Афганистана. Об этом пишет газета «8 Собх».

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

По данным источников, вечером 6 июня в местностях Чамалорда, Пишгур и Пуджава в уездах Дара, Хессайе-Авваль и Руха было убито несколько боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попали в засаду сил сопротивления, когда пытались атаковать позиции фронта.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Накануне вечером, 6 июня, местные источники сообщили газете «8 Собх», что в ряде районов Панджшера начались боестолкновения между Фронтом сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).