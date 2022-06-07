Посёлок Островское, Костромская область, , 15:44 — REGNUM В Костромской области отремонтируют дом-музей драматурга Александра Островского. Об этом со ссылкой на сайт государственных закупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дом-музей А. Н. Островского Наталья Диева © ИА REGNUM

Заказчиком работ выступает федеральный заповедник «Щелыково», их стоимость оценивается в 1,6 млн рублей. За эту сумму подрядчик заменит износившиеся доски террасы, колонн и балясин — опор для перил. Двери, пол, цоколь, фасады кровлю и водосточные трубы очистят от старой краски и покроют новым слоем. Завершение работ намечено на 30 августа текущего года.

Дом драматурга, в котором он писал последние 19 лет своей жизни — главная постройка музея-заповедника. В нём воссоздана обстановка тех лет, представлены личные вещи писателя и его семьи.

Напомним, недавно в заповеднике Щелыково сменился директор. На смену Галине Орловой, трудившейся руководителем более 40 лет, пришла Анна Родионова. Ранее она работала руководителем труппы московского театра «Мастерская П. Н. Фоменко», занималась организационными вопросами в сфере культуры.

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