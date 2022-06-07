Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:35 — REGNUM В Новокузнецке на площадке выставочного комплекса «Кузбасская ярмарка» сегодня, 7 июня, стартовал международный форум «Уголь России и Майнинг». Мероприятие продлится по 10 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На международном форуме «Уголь России и Майнинг» в Кузбассе Правительство Кузбасса

«Тридцатый раз мы проводим угольный форум, аналогов которому в мире нет, — прокомментировал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. — Радует то, что его участников с каждым годом становится всё больше, особенно сейчас, когда усиливается санкционное давление. Это значит, что мы поднимаемся вверх, мы развиваемся, наша промышленность уверенно смотрит в будущее. Мы разрабатываем новые технологии в рамках импортозамещения, чтобы угольные предприятия продолжали работу. При этом, к нам присоединяются представители Азиатских стран, такие как Китай и Япония».

Отметим, что на площади более 51 тыс. кв. м. разместились более 400 предприятий из России, Белоруссии, Казахстана. Оборудование, технику и технологии также представляют компании из Великобритании, Германии, Италии, Китая, Польши, Турции, Франции, Чехии и Японии.