Сеул, , 13:35 — REGNUM Южная Корея возглавила мировой рынок судостроения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.

Судостроение Aoosk.ru

Согласно опубликованным данным, в мае 2022 года мировой объём судостроения составил 2,5 млн CGT (57 судов), 48% которого приходится на Южную Корею.

Объём судостроения Южной Кореи составил 1,2 млн CGT (20 судов), а Китая — 840 тыс. CGT (34% мирового объёма, 22 судна).

С января по май 2022 года мировой объём судостроения составил 16,25 млн CGT, из которых 7,34 млн CGT пришлось на Южную Корею, а 7,16 млн CGT — на Китай.

CGT — регистровая тонна— единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.