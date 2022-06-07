Лос-Анджелес, США, , 14:06 — REGNUM Американская актриса Анджелина Джоли «стремилась нанести вред» своему бывшему мужу актеру Брэду Питту, продав свою долю в их совместном винограднике российскому олигарху, утверждают адвокаты Питта в исковом заявлении, сообщает The Telegraph.

Анджелина Джоли в роли Малефисенты Цитата из к/ф «Малефисента: Владычица тьмы». реж. Хоаким Роннинг. 2019. США, Великобритания

Продажа помогла начать «враждебное» поглощение винного бизнеса, который актер «тщательно создавал», и вовлекла его в партнерство с «посторонним человеком с токсичными ассоциациями и намерениями».

Бывшая чета голливудских знаменитостей в 2008 году приобрела контрольный пакет акций Chateau Miraval SA — французской компании с виноградником на юге Франции.

Адвокаты звезды «Бойцовского клуба» заявили в иске, что под его руководством бизнес превратился в «многомиллионную историю международного успеха», при этом Джоли «не внесла никакого вклада» и через продажу своей доли «пыталась причинить вред» Питту и «поставила под угрозу репутацию» его бизнеса.

Как следует из искового заявления, без ведома Питта Джоли продала свою долю люксембургской компании по производству спиртных напитков, которая контролируется российским олигархом Юрием Шефлером.

«Джоли знала и рассчитывала, что Шефлер и аффилированные с ним лица попытаются контролировать бизнес, созданный Питтом, и подорвать инвестиции Питта в Miraval», — утверждается в иске.

Джоли якобы сообщила Питту о своем намерении продать компанию Шефлеру в январе 2021 года, сказав, что приняла «мучительное решение с тяжелым сердцем».

Адвокаты Питта запросили, чтобы дело рассматривал суд присяжных.