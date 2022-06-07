Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM Открытие книжного магазина в Доме Зингера на Невском проспекте снова сдвинулось. Из-за затянувшихся судов срок начала работы магазина в культовом месте перенесли с лета на начало осени, сообщили 7 июня в пресс-службе комитета по печати Санкт-Петербурга.

Дом Зингера на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вокруг самого известного помещения Дома Зингера развернулось настоящая схватка. Бывший пользователь помещение ООО «Книжный магазин №1» (КМ №1 (бренд Дома книги) покинул здание по решению суда, который установил, что договор от 2015 года, заключенный ЗАО «Зингер», и дополнительное соглашение к нему в 2020 году убыточны. Также суд постановил вернуть ЗАО нежилые помещения, которые ответчик занимает в историческом здании на Невском проспекте, что и было сделано.

После чего вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что из-за затянувшихся судебных разбирательств срок открытия книжного магазина, который займет ОАО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский Дом книги», сдвигается на лето. Перед открытием в помещениях планировалось провести ремонтные работы, однако 18 апреля по решению суда они были запрещены. 7 июня суд поставил точку в спорах.

«Мы планировали открыть магазин к юбилею Петра (9 июня исполняется 350 лет со дня рождения императора, — прим. ред.), но из-за затянувшихся юридических процедур сроки пришлось сдвинуть. Тем не менее, ко дню рождения основателя города поставлена окончательная точка в судебном процессе», — рассказали в комитете, отметив, что несмотря на суды, созданная в Смольном рабочая группа продумала планы размещения торговых зон, подготовила сметы, заключила все соглашения.

Власти Петербурга отметили, что в ближайшее время будут оформлены договорные отношения, после чего начнется косметический ремонт торговых площадей и обновление оборудования магазина.

«Все работы должны быть завершены за лето. Открытие обновлённого легендарного книжного магазина планируем на начало осени», — подытожили в Смольном.

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