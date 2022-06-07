Ульяновск, , 13:32 — REGNUM В Ульяновской области возросло суточное число госпитализированных и вылечившихся от ковида. Соответствующие сведения приводит федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 7 июня, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 203 179 случаев заражения коронавирусом, из них 6 июня заболел ковидом 31 человек, 5 июня инфицирование SARS-CoV-2 подтверждено у 32-х жителей.

Количество вылечившихся от ковида достигло 197 868 человек, доля выздоровевших составляет 97,36%.

Что касается суточной статистики, то 6 июня в Ульяновской области госпитализированы в ковидные стационары 16 пациентов (5 июня — шесть человек), выздоровели 66 человек (5 июня — 49 пациентов), а умер один пациент с коронавирусом.

Всего в Ульяновской области жертвами пандемии стали 4702 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Железнодорожном районе Ульяновска состоялся второй выезд медицинских работников в рамках профилактического проекта «Будь здоров, садовод!».