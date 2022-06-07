Оренбург, 7 июня, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 6 июня, в ковидные отделения поступили 25 пациентов. Это на 19 больше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в регионе выявили 216 761 заражение коронавирусом. Из них 28 случаев зафиксировано 6 июня.

От болезни оправились 211 726 человек. За минувшие сутки из больниц выписаны 37 пациентов в связи с выздоровлением.

Жертвами COVID-19 стали 4105 оренбуржцев. Один смертельный случая подтверждён 6 июня.