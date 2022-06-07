Вашингтон, 7 июня, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В последнем отчёте специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR) говорится, что бывшая афганская полиция потеряла доверие народа из-за коррупции, нарушений закона и прав человека. По словам SIGAR, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воспользовались этим вакуумом, и в некоторых районах люди «приветствовали» их. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

(сс) U.S. Air Force. Staff Sgt. Sarah Brown Полиция Афганистана

В отчёте рассматриваются 20 лет финансирования, оснащения и обучения афганской полиции, а также указывается неспособность правительств Афганистана, США и Германии создать ответственные и квалифицированные полицейские силы. В отчёте указаны коррупция, беззаконие и нарушения прав человека со стороны афганской национальной полиции.

«В 2001 году мир знал, как сильно афганцы ненавидят талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал SIGAR неназванный сотрудник полиции. — Но до того как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова пришли, людей точно так же возненавидели полицию».

Согласно отчёту, бывших афганских полицейских обвиняют в «применении пыток, вымогательстве, произвольных задержаниях и, в некоторых случаях, внесудебных казнях». SIGAR добавляет, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали это недоверие местного населения, особенно в пуштунских районах, для проникновения в эти районы и, в некоторых случаях, люди «приветствовали» их как «освободителей».

«Жестокость Афганской национальной полиции (АНП) лежала в основе пропаганды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и эти действия полицейских способствовали усилению «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в отчёте.

АНП вместе с афганской армией вела бои против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). SIGAR говорит, что они направлялись на операции в «очень опасных районах, где талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были лучше оснащены и превосходили их».

«Подразделения АНП часто бежали с поля боя, побросав оружие, из страха перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отсутствия материально-технического снабжения и поддержки авиации США», — добавил SIGAR.