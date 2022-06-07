Нью-Йорк, США, 7 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Руководство ЕС всё более погружается в панику и страх перед лицом неизбежной победы России в очередном противостоянии западной агрессии, в предстоящие месяцы экономическое положение Европы катастрофически ухудшится, что вызовет серьёзные социальные потрясения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 7 июня, комментируя скандальный инцидент на заседании Совета Безопасности ООН.

Администрация президента России Шарль Мишель

Как сообщалось ранее, постпред России при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний Совета Безопасности после того, как глава Европейского совета Шарль Мишель выдвинул ряд бездоказательных обвинений в адрес Москвы, в частности «возложил» на Россию всю ответственность за мировой продовольственный кризис и обвинил в блокировании портов Украины и хищении зерна.

«Покинуть заседание Совета Безопасности — это, конечно, сильный демарш, но в сегодняшних обстоятельствах, думаю, недостаточный. Давайте не будем забывать, что глава Евросовета на заседании СБ ООН — гость, а представитель России — хозяин. Хозяин, конечно, может уйти из своего дома в знак неуважения к гостю, но это в обычных обстоятельствах, а у нас сейчас война, здесь излишняя вежливость, на мой взгляд, далеко не всегда будет понята противником правильно.

Шарль Мишель — хам и приспешник США. Более того, он сам нацист, и надо сделать всё, что в наших силах, чтобы он больше на заседаниях СБ ООН не появлялся. Механику таких действий отработают профессионалы, но важно, на мой взгляд, взять такую установку. Думаю, китайские товарищи нас поймут: сегодня представитель ЕС оскорбляет Россию, завтра он по указке США будет оскорблять Китай. В конце концов, ЕС получил расширенные права на участие в деятельности ООН только в 2011 году, а до этого имел статус обычного наблюдателя, как Лига арабских государств, например.

Уверен, что у такой страны, как наша, постоянного члена Совета Безопасности ООН, есть возможности немало навредить работе евросоюзовских представителей в ООН, и этим тоже надо заняться системно, чтобы в будущем таким подонкам, как Шарль Мишель, неповадно было оскорблять русских людей и нашу страну.

Впрочем, то, как повёл себя глава Европейского совета в стенах ведущей международной организации, говорит о том, что руководство ЕС всё более погружается в панику и страх — страх перед лицом неизбежной победы России в этом её очередном противостоянии западной агрессии. Предстоящие месяцы будут месяцами катастрофически ухудшающегося экономического положения Европы, что вызовет серьёзные социальные потрясения. Время таких, как Шарль Мишель, в европейских элитах подходит к концу», — отметил Михаил Демурин.