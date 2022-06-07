Москва, 7 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Первое судебное заседание по делу бывшего главы государственной компании «Автодор» Сергея Кельбаха, который более полугода находится под домашним арестом, состоится в июне. По мнению наблюдателей, процесс может стать показательным для многих руководителей, занимающих активную позицию и честно выполняющих свое дело.

«ВКонтакте» Автодороги

Неоднозначность обвинений, выдвинутых против почётного дорожника России Кельбаха, впечатлили даже членов экспертного совета при Совете Федерации. «В уголовном преследовании экс-председателя правления компании «Автодор» Сергея Кельбаха есть «некий конечный бенефициар, который хочет посадить добропорядочного человека в тюрьму», — такое мнение высказал изданию «Аргументы недели» член Совета по правам человека при президенте России Шота Горгадзе. Ранее он обратился с письмом к главе СКР Александру Бастрыкину, прося проверить доказательства невиновности Кельбаха, изложенные его адвокатом, но ответа до сих пор не получил.

Как напоминает «Век», уголовное преследование госменеджера берёт начало в июле 2019 года, когда в отношении него было заведено дело по обвинению в хищении более 2 млрд рублей при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Однако в ходе следствия обвинение поменялось и теперь ему инкриминируют «злоупотребление полномочиями». Сергею Кельбаху грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению, которое его адвокат Олег Вышинский считает странным и надуманным.

СМИ подчеркивают, что Кельбах, который возглавлял «Автодор» с 2011 по 2019 год, внёс большой вклад в создание сети скоростных дорог России. Так, под его руководством была построена новая автомагистраль «Москва — Санкт-Петербург», реконструирована федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон», после чего время в пути до Черноморского побережья вполовину уменьшилось, и в рекордно короткие сроки (с февраля по июль 2014 года) была проведена предпроектная разработка Керченского моста, напоминает «Век». Издание отмечает, что Кельбах в период с 2010 по 2018 год активно содействовал инвестированию более 300 млрд рублей частных капиталов в строительство дорог через государственно-частное партнёрство. Программа создания опорной сети скоростных автодорог России, которая легла в основу федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети», также была создана при участии команды Сергея Кельбаха.

По словам Олега Вышинского, преследование экс-главы «Автодора» «началось с рапорта о том, что на интернет-ресурсах имеются сведения о хищении денежных средств при строительстве ЦКАД. При этом в материалах уголовного дела этого сообщения нет, нет ссылки на этот ресурс, вообще ничего нет». Защитник Кельбаха сообщил, что в его деле фигурируют три эпизода. Два — «о якобы имевшем место согласовании нецелевого расходования бюджетных средств на оплату по банковским гарантиям комиссий АО «Крокус Интернэшнл» и ООО «Кольцевая магистраль». Третий эпизод — якобы имевшее место незаконное выполнение проектных работ по пусковому комплексу №2, выполнение которых, соответственно, было запланировано на 2023 год». Между тем, поясняет Вышинский, его подзащитный не обладал полномочиями единолично принимать решения по строительству, а капитал в рамках спорных сделок был распределён, когда Кельбах уже ушёл из корпорации.

«Все комиссии, которые уплачивались по банковским гарантиям, уплачивались за счет собственных средств вот этих организаций, — заявил Вышинский в интервью «Коммерсант FM». — Во-вторых, они были включены, соответственно, в расходы, которые связаны со строительством; и по бухгалтерской и налоговой отчётности полностью отражены в расходах вот этих вот организаций. То есть, не за счёт бюджета Российской Федерации. Кроме того, по информации госкомпании «Автодор», никакого ущерба государству не было и не могло быть, поскольку все платежи по банковским гарантиям оплачивались подрядчиками из своей прибыли, которая была предусмотрена соответствующими соглашениями. И эта практика по банковским гарантиям применялась госкомпанией не только на ЦКАДе, но и во всех инвестиционных соглашениях и договорах подряда».

По мнению сенатора Елены Афанасьевой, преследование Сергея Кельбаха «станет показательным для каждого чиновника, который впредь будет бояться проявлять инициативу в своей работе».