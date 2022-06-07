Астана, 7 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Правительство Казахстана отменяет с 8 июня требование к въезжающим в страну иметь при себе документ о прохождении вакцинации от COVID-19 или ПЦР-тест. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Autorizazia Пограничный знак на российско-казахстанской границе

Как отмечают в пресс-службе, это касается и граждан Казахстана, и иностранцев. Данное решение было принято в связи с улучшением эпидобстановки.

Кроме того, с 8 июня на государственной границе возобновят работу 12 ранее закрытых автомобильных пунктов пропуска в семи регионах страны.

Напомним, подобные ограничения ранее уже сняли в России, Киргизии и Узбекистане.