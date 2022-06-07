Уфа, 7 июня, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Памятник герою Великой Отечественной войны Даяну Баяновичу Мурзину открыли в Башкирии. Об этом 7 июня сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

«Сегодня мы открыли памятник выдающемуся сыну Башкирии, легендарному герою Великой Отечественной войны Даяну Баяновичу Мурзину. Его удивительная жизнь — пример мужества, воинского таланта, самоотверженного служения Родине. За голову «Черного Генерала», как с почтением и страхом называли его фашисты, Гитлер назначил награду в два млн марок. А этому «генералу», на самом деле бывшему учителю сельской школы из нашей республики было чуть больше 20 лет!» — сообщил глава региона.

Он отметил, что после войны фронтовик, работая в органах прокуратуры, системе внутренних дел, боролся с преступностью.

«Важно, что новые поколения сотрудников прокуратуры и правоохранительных органов чтут память своих предшественников, заботятся о том, чтобы их подвиги не были забыты. И я благодарен инициативной группе и прокуратуре Башкирии за то, что довели работу по созданию памятника Даяну Мурзину до конца. Республика в свою очередь тоже помогла с финансированием», — отметил он.