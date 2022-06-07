Москва, 7 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о возмещении расходов потерпевшему на выплату вознаграждения представителю, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Закрепляется право суда при рассмотрении жалобы потерпевшего на постановление дознавателя, следователя или прокурора о возмещении расходов потерпевшему на выплату вознаграждения его представителю разрешать вопрос о размере таких расходов с учетом уровня инфляции.

Изменения также предусматривают возмещение процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета в случае смерти подозреваемого и обвиняемого и прекращения уголовного дела по данному основанию.

При рассмотрении указанной жалобы судья проверяет законность и обоснованность принятого решения, а также на основании доводов, изложенных в жалобе, необходимость и оправданность расходов потерпевшего на выплату вознаграждения его представителю.