Шойгу: число украинских военнопленных приближается к 6,5 тыс. человек
Москва, 7 июня, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Более 120 украинских военнослужащих сдались в плен за последние дни. Их общее количество превышает 6,4 тыс. человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу 7 июня на селекторном совещании.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Говоря о промежуточных итогах военной операции России на Украине, он рассказал, что 126 военнослужащих ВСУ сдались в плен в течение пяти последних дней.
«Их общее количество составляет 6489 человек», — сказал Шойгу.
Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны заявил, что жилые кварталы города Северодонецка в ЛНР полностью освобождены.
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