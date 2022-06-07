Москва, 7 июня, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Более 120 украинских военнослужащих сдались в плен за последние дни. Их общее количество превышает 6,4 тыс. человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу 7 июня на селекторном совещании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Говоря о промежуточных итогах военной операции России на Украине, он рассказал, что 126 военнослужащих ВСУ сдались в плен в течение пяти последних дней.

«Их общее количество составляет 6489 человек», — сказал Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны заявил, что жилые кварталы города Северодонецка в ЛНР полностью освобождены.

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