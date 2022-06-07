Москва, 7 июня, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Госдума по предложению спикера палаты парламента Вячеслава Володина почтила память погибших в Донбассе, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия освобождает Донбасс: все новости о военной спецоперации на Украине»

«Есть предложение почтить память погибших товарищей, наших солдат, офицеров, добровольцев», — отметил Володин.

В ходе выступления депутат Госдумы от Чечни Герой России Адам Делимханов («Единая Россия») сравнил происходящее в Донбассе и на Украине с ситуацией в Чечне, а в ведении боевых действий указал на сходство с методами боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда используют мирных жителей в качестве живого щита.